Meloni conferma aumento spese difesa sostegno a Kiev mirato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Washington, 11 lug. (askanews) – Giorgiache l’Italia incrementa, già nel 2024, lein; ribadisce il, che deve essere “ed efficace”; rilancia la richiesta di un maggiore impegno della Nato sul fronte Sud. La presidente del Consiglio prende la parola al Vertice di Washington per spiegare la posizione italiana sui principali temi sul tavolo. La premier elogia la Nato come l’Alleanza “più affidabile e coesa della storia” e oggi “ancora più che rispetto al passato, la nostra unità e la nostra determinazione sono i beni più preziosi che abbiamo, e su questo possiamo permetterci solo passi in avanti”. Per questo secondo la presidente del Consiglio occorre “concentrare” gli “sforzi” su alcune direttrici.