(Di giovedì 11 luglio 2024), 112024 – L’arrivo dell’estate conclude diversi corsi formativi dell’Arma ed i militari di diverso ordine e grado, raggiugono via via i reparti. Con i 311, appartenenti al 142° e 143° corso formativo, in Toscana è stato potenziato il dispositivo organico delle tenenze e stazioni dell’Arma dei, distribuite nel territorio delle dieci 10 province della regione. Queste nuove giovani risorse consentiranno di rinforzare i servizi di prossimità al cittadino con personale entusiasta e motivato, che li ha indotti a scegliere e ad indossare gli Alamari da. Ineo-giunti, arrivano ai Comandi dopo un intenso periodo di addestramento e preparazione, principalmente allo scopo di garantire quella necessaria continuità nella sicurezza nel territorio fin nei più piccoli centri urbani, mandato ed impegno che da sempre contraddistingue l’operato dell’Arma.