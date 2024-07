LIVE Paolini-Vekic 2-6 6-4 7-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | non svegliateci! L’azzurra rimonta e vola in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJASMINEb. DONNA2-6 6-4 7-6 (8)! Ed è largo il dritto inside in della croata.indopo un match ricco di tensione la nostra splendida numero uno!EEEE!!! 9-8 MATCH POINT! In corridoio il dritto di. Terza palla match per. 8-8 Con coraggio Jasmine spinge con il dritto in uscita dal servizio. Prossimo punto decisivo. 8-7. Servizio e dritto vincente della croata. 7-7 Punto straordinario di, che prima recupera con il dritto, poi mette a segno il rovescio in cross vincente. 7-6. Drop leggerino della croata, che manda out il successivo riflesso a rete. 6-6 Non passa il rovescio lungolinea di. Che battaglia e che tensioneSi cambia campo.