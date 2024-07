Litiga con i clienti di una pizzeria investe un ragazzo e scappa con il Suv

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Calolziocorte. Serata di follia a Calolziocorte, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. Come riportano i media locali, mercoledì sera (10 luglio) intorno alle 21, un uomo italiano sui 50 anni avrebbeto con alcunidi origine straniera seduti al tavolo di una. Poi li avrebbe investiti con il Suv e si sarebbe allontanato come se nulla fosse. L’uomo avrebbe innestato la marcia e a tutta velocità sarebbe piombato tra i tavoli, finendo per travolgere in particolare un 27 enne, trasferito in ospedale in codice giallo. Per non farsi mancare proprio nulla, l’uomo si sarebbe poi allontanato a tutta velocità lungo la Lecco-Bergamo in direzione del centro città, terminando la sua corsa poche centinaia di metri più avanti, contro una macchina in sosta, per poi fuggire a piedi.