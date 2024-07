Le condanne del rapper Baby Gang e Simba La Rue

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Corte d’Appello riduce le pene per iLa Rue, coinvolti in una serie di eventi violenti che hanno sconvolto la scena musicale italiana. Ecco cosa dicono le ultime sentenze pronunciate dal giudice nel processo. Le recenti sentenze della Corte d’Appello hanno fatto scalpore, riducendo leoriginarie per iLa Rue. Entrambi sono stati coinvolti in una serie di episodi di violenza, tra cui una sparatoria avvenuta in corso Como, a Milano, nel luglio del 2022. Le nuove decisioni giudiziarie hanno portato a una significativa riduzione delle pene, suscitando reazioni contrastanti nella comunità. Arresto diLa Rue, foto Ansa – VelvetMagLa sparatoria di corso Como ha rappresentato uno dei momenti più critici nella carriera diLa Rue.