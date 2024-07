Lazio | Immobile in partenza Cataldi il nuovo capitano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ciroè indallacon direzione Besiktas, accordo a cui manca solo l’ufficialità. In caso biancoceleste ora si discute su chi indosserà la fascia dala prossima stagione e a farlo sarà Danilo. Il centrocampista è il giocatore con più stagione all’attivo tra le file dellaed è cresciuto nel settore giovanile della squadra laziale. Pernon sarà la prima volta: già nel 2014, sotto la gestione di Pioli, furono Mauri e Radu a promuoverlodurante una partita in casa contro la Fiorentina. Per il ruolo di viceci sono in lista Marusic, Patric, Zaccagni e Romagnoli.inilSportFace. .