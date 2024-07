La sorella di Matteo Messina Denaro condannata a 14 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rosaliadel noto boss mafioso, è stataa 14di carcere per associazione mafiosa aggravata e ricettazione. La sentenza è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari (gup) di Palermo, Clelia Maltese, nel contesto di un processo svoltosi con rito abbreviato.Rosaliaera stata arrestata nel marzo del 2022, e secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Gianluca De Leo, avrebbe svolto un ruolo cruciale nel permettere al fratello di sfuggire alla cattura per molti. Le accuse indicano che la donna non solo aiutava il fratello a nascondersi, ma gestiva anche la “cassa” della famiglia mafiosa. Inoltre, era responsabile della rete di trasmissione dei ‘pizzini’, i messaggi scritti utilizzati daper comunicare con i suoi uomini durante la latitanza.