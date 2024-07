Kate Middleton il gesto segreto fatto per suo figlio George | tutti increduli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha compiuto unper suo, i sudditi sono attoniti, quello che hanon ha precedenti. La Principessaè affetta da un cancro. Lo ha annunciato attraverso un videomessaggio che hail giro del mondo in poche ore. Ha subito un dedicato intervento chirurgico e in seguito, adeguandosi ai consigli dei medici che si stanno occupando della sua salute, ha deciso di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva. Si tratta di una terapia innovativa volta a scongiurare che la malattia possa ripresentarsi in futuro e in forma più aggressiva., ilper suo(Fonte Ansa) Cityrumors.itVige il massimo riserbo circa il suo stato di salute, d’altronde lei stessa quando ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi ha chiesto alla stampa nazionale ed internazionale di astenersi dalla pubblicazione di notizie eclatanti, evitando dunque di fare speculazioni.