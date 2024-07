Inter Marotta | Partiremo per vincere Inzaghi? Insieme ancora per molto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 luglio 2024 – Dopo le quattro amichevoli annunciate qualche giorno fa, l'completa il calendario della pre-season aggiungendo altre due date. La prima sarà il 17 luglio contro il Lugano, la seconda il 22 contro la Pergolettese. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro sui propri canali ufficiali. Gli impegni appena ufficializzati si uniscono alle gare contro Las Palmas (27 luglio), Pisa (2 agosto), Al-Ittihad (7 agosto) e Chelsea (11 agosto), ultimo appuntamento prima di cominciare il campionato il 17 in casa del Genoa, alle 18.30. Nel frattempo oggi è stata ufficializzata anche la partnership con Qatar Airways, già Official Airline Partner e che da oggi sarà anche Official Main Training Kit Partner, comparendo sulle casacche di allenamento assieme a BPER (nuovo sponsor di manica) e Konami, sul retro come Training Kit Back Partner.