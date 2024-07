I migliori svincolati

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Finisce giugno, inizia luglio e tac: il mondo si riempie di. È come quei fenomeni naturali per cui a un certo punto un’isola è invasa dalle farfalle o un determinato angolo di Oceano di plastica. Tutto quello che dobbiamo fare noi – noi inteso come collettività di direttori sportivi, perché ora che siamo fuori dall’Europeo non siamo più 60 milioni di CT, ma 56 milioni di DS (purtroppo la nostra popolazione si sta restringendo) – è scegliere e pagare le commissioni. Vabbè insomma, era chiaro già dal titolo: ecco un po’ die il loro stato fisico, spirituale e contrattuale, per capire se possono essere disponibili e adatti alla Serie A (non ho consideratostorici, che trovate in vecchi articoli dello stesso tipo).