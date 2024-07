Gelosa e ubriaca aggredisce la compagna misura per 31enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn preda alla gelosia eha aggredito laperché era tornata a casa di sera dopo aver trascorso l’intera giornata fuori; in particolare l’ha lasciata fuori casa per poi offenderla ripetutamente e colpirla con schiaffi e pugni al volto, arrivando anche a minacciarla con un coltello. È accaduto a Castel Volturno (Caserta); in manette è finita unadel posto, con il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l’ha scarcerata prevedendo per lei lacautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati, e comunque di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima, una 45enne, che ha raccontato che in passato l’altra aveva anche tentato di investirla con l’autovettura e che lei non aveva mai sporto denuncia perché provava un forte sentimento nei suoi confronti, nonostante in più occasioni fosse stata con lei aggressiva.