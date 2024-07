Gatti gettati dal ponte gabbiani feriti per un like | così la crudeltà sugli animali diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Recentemente, ho assistito a notizie che mi hanno lasciato un profondo senso di disgusto e rabbia. I casi di maltrattamento disembranore sempre più frequenti, segnalando una preoccupante tendenza. Il giovane che prende un piccolo e indifesono, lo lancia da une filma tutto per poi diffondere il video sui social media. Questo atto, oltre a essere estremamente crudele, solleva domande inquietanti sulla nostra società. Vedere ragazzi che deliberatamente feriscono iper il puro piacere di farlo e per guadagnare qualche “” sui social è un segnale allarmante del degrado etico che stiamo vivendo. È inaccettabile come la ricerca di attenzione e approvazione sui social media possa spingere giovani individui a compiere attibarbarici.