Francia in fiamme la guglia della cattedrale di Rouen

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 - Ladi, in Normandia, è in. L'incendio si è scatenato mentre dei lavori erano in corso e il cantiere era protetto da un'impalcatura che l'avvolge. Dalle immagini trasmesse dall'emittente Bfmtv si può vedere una lunga colonna di fumo uscire dalla. Il sindaco di, Nicolas Mayer-Rossignol, ha postato la foto dell'incendio. L'allarme è scattato alle 12, fanno sapere i vigili del fuoco francesi, aggiungendo che "sono stati coinvolti 33 motori e 63 pompieri". Smoke billows from the spire ofCathedral in, northern France on July 11, 2024. Mayor ofNicolas Mayer-Rossignol said midday on X, that a fire was in progress on the cathedral showing a photograph of a plume of smoke escaping from scaffolding surrounding the spire.