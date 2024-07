Emendamento Mulè ora la FIGC rischia | coppe europee in bilico?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) La notizia di serata è l’approvazione dell’, che prevede l’autonomia delle leghe (a partire dalla Lega Serie A) dalla. Una mossa politica che, fra le altre cose,di mettere a rischio la partecipazione dei club italiani alle. IL PERICOLO – La Lega Serie A stasera esulta per l’approvazione dell’, chiamato così dal nome di chi l’ha presentato (il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio). Ma adesso il rischio è che UEFA e FIFA possano rivalersi nei confronti dellae del calcio italiano. Già nelle scorse ore, in una lettera, i due organismi avevano avvisato sui rischi: “Ciascun singolo punto contenuto nel testo dell’è incompatibile con gli obblighi della, in quanto federazione membro della FIFA e della UEFA”, recita una parte del testo.