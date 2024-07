È morta Anna Gennari la chef che negli anni Settanta sfidò da sola il maschilismo nelle cucine

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi le donne cuoche sono molte, fortunatamente, maSessanta era un lavoro ritenuto poco adatto a loro, a meno che non fosse la cucina di casa il luogo di lavoro e i familiari, il pubblico., invece, sfidando la società del tempo, diventò la prima donnadi Bologna e la prima cuoca italiana a guadagnarsi il titolo diCordon Bleu nel 1979. Una donna incredibile che oggi tutti a Bologna piangono per la sua scomparsa, avvenuta all’età di 94, la primadi Bologna Prima operaia, poi cameriera, la "chiamata" arriva quando ha circa 30. Ma la sua carriera fu brillante: cuoca appassionata e poi, per seguire la sua strada, da vera pioniera parte dal suo paese di origine, Acquanegra, in provincia di Mantova, per capire se quella passione sia reale: resta una stagione di lavoro in un locale della riviera romagnola e scopre che i fornelli sono la sua vocazione.