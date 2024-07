È il francese Letexier l’arbitro della finale Spagna-Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) È ilFrancoisdegli Europei tra, in programma domenica 14 luglio alle 21 all'Olympiastadion di Berlino. È quindi definitivamente sfumata la candidatura di Daniele Orsato, uno dei direttori di gara più apprezzati del torneo, che ha quindi concluso la carriera con il quarto difrae Svizzera. epa11448954 French referee Francoisin action during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Spain and Georgia, in Cologne, Germany, 30 June 2024. EPA/RONALD WITTEK Arbitro internazionale dal 2017, 35 anni,ha già diretto 65 partite ufficiali Uefa in carriera. A Euro 2024 ha arbitrato tre incontrifase a gironi:-Georgia, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania.