Due Co2 e due misure

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo yacht da 118 metri di Mark Zuckerberg è ancorato a Castellammare di Stabia. Ha 48 persone di equipaggio, un campo di basket, ecc. Ma Zuckerberg e i ricchi come lui non sono tenuti a limitare le emissioni inquinanti?Orazio Orsettivia email Gentile lettore, la barchetta del deus di Facebook pare sia costata 300 milioni di dollari, senza contare gli elicotteri e i motoscafi di bordo. Dicono che consumi 1.165 litri di diesel per ogni ora di navigazione. La mia automobile impiega due anni per bruciare la stessa quantità di carburante. Però noi semplici mortali siamo avvelenatori dell’aria. Un mio amico vuole sostituire la sua auto con un’elettrica “per non lasciare un mondo inquinato alle nuove generazioni”, ma non ha il denaro per l’acquisto ed è disperato.