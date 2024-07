Darsena tre ponti illuminati | Più sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Idei Navigli si illuminano grazie al palinsesto “Sport”, un programma di appuntamenti estivi dedicati all’attività sportiva, che è stato reso possibile grazie a un apposito avviso pubblico dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, immaginato anche per rispondere alle richieste di maggioredei residenti. Fino al 30 settembre tresi accenderanno con un suggestivo gioco di luci e colori grazie all’iniziativa “di Luce”, realizzata dal Comune con il supporto della casa automobilistica Cupra e a MaxUp, società del gruppo Us Up & Below The Line, che cura il calendario delle iniziative diSport.Contestualmente, è stata inaugurata la mostra fotografica del fotografo Daniele Mascolo e dedicata al rapporto tra Milano e lo sport.