Da giorni non dormo per l’emozione La notte di Capaleo nipote di Pupo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Gloria Peruzzi AREZZO "Quando, da spettatore, ho visto Motta sul palco del Mengo, ho sognato di essere al suo posto, al festival più importante della mia città". Un sogno che per Leonardo Capaccioli, in arte, si realizza stasera. A lui il compito di inaugurare la terza serata del MEN/GO Music Fest al Prato di Arezzo che, come da tradizione, propone il caratteristico mix di artisti emergenti e giovani talenti locali affiancati da artisti di fama nazionale e internazionale. Dopo il giovane artista aretino, infatti, saliranno sul palco Frambo X Scicchi, Visconti, Il Mago del Gelato, Thru Collected cui seguirà il dj set di Mace. Leonardo, da quando ti sei avvicinato alla musica? "Sono nove anni. Ho cominciato per gioco con un pianoforte, da autodidatta e senza neppure molto interesse.