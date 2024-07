Cresco Award Città Sostenibili 2024 | candidature entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Rete dei Comunie Fondazione Sodalitas insieme per lo sviluppo sostenibile. Una partnership nata per diffondere la cultura dellatà che parte dai territori per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. Questa condivisione di valori e di intenti porterà alla consegna del– in programma a Torino a novembre, durante l’assemblea nazionale Anci – ai comuni italiani che avranno realizzato i migliori progetti di sviluppo sostenibile. Ledel premio, possono essere presentate online tramite la Piattaforma Idea360il 30. “Latà non solo predicata, ma praticata nei comuni è al cdell’azione della Rete dei Comuni– dichiara il direttore generale Giovanni Gostoli – Siamo particolarmente orgogliosi del nostro coinvolgimento da parte della Fondazione Sodalitas con cui abbiamo siglato una lettera d’intenti per la diffusione e promozione del