Cosa farà il rappresentante speciale per il Fianco Sud

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è un piano di azione per il fronte meridionale dell’Alleanza Atlantica, riconosciuta come prioritaria: è questo il centro del messaggio che il premier spagnolo, Pedro Sanchez, affida al suo intervento al Nato Public Forum, evento laterale al Summit tra leader in corso a Washington, di cui Formiche.net è partner istituzionale. Nella conversazione con Stephen Biegun, membro del board of trustees del German Marshal Fund ed ex vice segretario di Stato, Sanchez delinea priorità e azioni previste per una regione altamente sensibile, dunque strategica, per il destino della Nato — visto che attori rivali, su tutti la Russia, si muovono interferendo in forma anti-occidentale lungo ilSud dell’alleanza mentre altri fattori come il terrorismo o il cambiamento climatico lo stanno destabilizzando.