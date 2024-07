Civitavecchia brutta avventura per un cagnolino | precipita del balcone ma viene salvato dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 –per un, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti precisamente in via Sebastian Bach, località Aurelia, per soccorrere l’animale. Per cause ancora in corso di accertamento, il cane èto daldella sua abitazione su quello dell’abitazione sottostante. La proprietaria dell’appartamento, in quel momento era assente, quindi la padrona dell’animale si è vista costretta a chiamare i. Gli uomini della Bonifazi sono tempestivamente arrivati sul posto e con l’ausilio della scala italiana, hanno approntato la manovra di salvataggio. Raggiunto animale, lo hanno portato giù in sicurezza riconsegnandolo nelle braccia della padrona. Fortunatamente ilnon ha riportato nessuna lesione.