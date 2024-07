Calciomercato Napoli sfuma l’obiettivo per l’attacco | l’affare si chiude a 12 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel recente passato ilaveva monitorato il giovane talento, ma alla finenon è andato a buon fine. Il giocatore resta in serie A. Ildelè appena cominciato e il ds Giovanni Manna sta valutando diverse opportunità. La priorità era rinforzare il pacchetto difensivo e sono arrivati subito Marin, Spinazzola e Buongiorno, ilmonitora anche gli altri reparti e potrebbero arrivare colpi sia a centrocampo che in attacco. Tutto dipenderà molto dal futuro di Victor Osimhen, giocatore attualmente a Dimaro ma praticamente con ‘un piede e mezzo’ fuori dalla società partenopea. I rinforzi in attacco dovrebbero arrivare solo dopo la partenza del nigeriano ed i nomi accostati in queste ore agli azzurri sono quelli di Federico Chiesa e Romelu Lukaku.