Calciomercato com – Inter i 4 no di Oaktree sul mercato Colpo alla Bisseck per la difesa|Primapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 18:00:00 Fermi tutti! L’si sta guardando attorno, aiutata da un via vai di procuratori che arrivano, propongono e vanno via. In questo periodo delva sempre cosi, agenti emediari cercano soluzioni per i loro assistiti e per gli addetti ai lavori diventa ancora più facile presentarsi al citofono di viale della Liberazione quando gli obiettivi vengono dichiarati dall stesso club: l’cerca un braccetto di sinistra e lo cerca dichiaratamente di piede sinistro. 4 NO – Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sono stati entrambi presi in considerazione ma nessuno dei due calciatori, per motivi diversi, sembra avere il nerazzurro nel destino. Lo spagnolo èrichiesta di un contratto lungo e molto remunerativo, lo svizzero, invece, rappresenterebbe la classica toppa al buco.