Bluesnarfing le truffe via Bluetooth Come difendersi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Lecambiano e si adeguano ai tempi, con l’avvento e la sempre maggiore diffusione del digitale che hanno lasciato grande spazio di manovra ai truffatori. Oggi, ad esempio, si registra una grande crescita delle attività criminali che vengono realizzate attraverso il, tecnologia sempre più in uso su smartphone, tablet e pc. Si tratta di un modalità di attacco che resta silente per l’utente fino a quando lo stesso non si accorge di aver subito una truffa. Questo tipo di attività illecita prevede, solitamente, la sottrazione di dati personali, contatti, foto ed email sfruttando proprio la connessionecon i dispositivi presenti nelle vicinanze (nel raggio di 10 metri). Tale tipologia di truffa prende il nome di