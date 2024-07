Biden fa i conti con il dibattito-flop | quanti vogliono il ritiro Il sondaggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Joee Donald Trump sono in parità nonostante ildisastroso per il democratico, ma il 67% chiede che il presidente si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. Lo indica unAbc News/Washington Post/Ipsos condotto online tra il 5 e il 9 luglio su un campione di 2.431 intervistati e con un margine di errore del 2%. Secondo la ricerca, due terzi degli americani - inclusa la maggioranza dei sostenitori di Joe- sostiene che il presidente dovrebbe farsi da parte dopo la sua performance neldi due settimane fa. Questo nonostantenui a essere sostanzialmente alla pari con Trump, segnale che apparentemente non c'è stato alcun cambiamento significativo nelle intenzioni di voto post-. Se le elezioni si svolgessero oggi, gli americani si dividono 46% a 47% trae Trump, un risultato quasi identico al 44% a 46% delAbc/Ipsos di aprile.