Aumento della muffa per i cappotti termici un fenomeno diffuso Superbonus 110 i problemi denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 – Pannelli crollati,nelle abitazioni, ritardi nei lavori, mancanza di documentazione e costi esorbitanti. Sono queste le problematiche denunciate dal Movimento Consumatori Toscana in relazione ai lavori effettuati con il110. Il caso emblematico riguarda una villetta unifamiliare nel Valdarno aretino, portata in tribunale per lavori mal eseguiti. E’ davvero così disastrosa la situazione? “Non rileviamo contenziosi a carico delle nostre imprese artigiane per i lavori fatti con il110», risponde il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze, Jacopo Ferretti. «Non siamo a conoscenza, sul nostro territorio, diche si sono staccati dalla facciata nel nostro territorio.