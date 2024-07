Allarme povertà per la Cgil Avellino sempre più indietro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti*Comunicato Stampa: 600 mila famiglie e un milione di persone in condizioni diescluse dall’ADI e lasciate sole dal Governo Meloni. “I dati dell’INPS certificano chiaramente che 600 mila famiglie e un milione di persone in condizioni di disagio e, che un anno fa beneficiavano del Reddito di Cittadinanza, oggi sono escluse dall’accesso all’Assegno di Inclusione e lasciate sole dal Governo Meloni” dichiara Daniela Barbaresi, Segretaria Nazionale.” Numeri che dimostrano come le scelte del Governo abbiano praticamente dimezzato la platea di coloro che potevano contare su una misura di contrasto della. “Un Governo cinico che risparmia su, fragilità e disagio, fingendo di ignorare che in Italia una persona su dieci vive in condizioni diassoluta” “che colpisce maggiormente le famiglie numerose, le famiglie operaie, quelle del Mezzogiorno, quelle in affitto, i migranti, certificando le pesanti diseguaglianze nel nostro Paese; che si è poveri pur lavorando quando le condizioni retributive e di lavoro sono inadeguate; che si è più poveri se si vive in affitto (ma il Governo ha azzerato i fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole né investe nell’edilizia pubblica); che si è più poveri nel Mezzogiorno ma con l’autonomia differenziata le diseguaglianze sono destinate a crescere inesorabilmente” Rispetto alle parole della Segretaria Nazionale della, il segretario provinciale della ChilFranco Fiordellisi dichiara “La situazione nazionale è anche peggio nel Sud ed ad, eravamo stati facili profeti nel dire che questo governo è controbinooveri e penalizza i fragili.