WWE TNA | Reunion per i Rascalz e Wes Lee la prossima settimana saranno in azione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Uno dei match più belli dell’ultimo PLE di NXT, Heatwave, è stato quello valido per il North American Title tra il campione Oba Femi e Wes Lee. Tanta la differenza fisica, ma Lee ce l’ha messa tutta per tornare campione finendo però per soccombere sotto la potenza dell’imbattibile campione. Una sconfitta che significa anche addio sogno di tornare ad indossare la cintura per Lee a causa della stipuldel match e così il giovane questa notte è apparso affranto e privo di motivazioni sul ring del Performance Center. “Ci sei mancato!” Lee si è rivolto al pubblico parlando del match di domenica e di come adesso non abbia una direzione, facendo intendere un addio ad NXT, ma i suoi pensieri sono stati bloccati dall’arrivo a sorpresa dei, Trey Miguel e Zachary Wentz.