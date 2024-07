Virzì – Ramazzotti | venduta pure la loro casa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo la litigata i due sono ai ferri corti Sono davvero ai ferri corti Paoloe Micaela. Ilamore, a marzo del 2023, dopo oltre 16 anni è terminato e i rapporti non sono dei migliori, nonostante due figli, Jacopo e Anna. Nelle ultime settimane si è parlato molto della coppia visto che i due, in un ristornate nel intro di Roma, si sono resi protagonisti di una violenta discussione. Intanto, secondo quanto riporta il settimanale Chi, la parola punto sarebbe stata scritta con la vendita dellain cui hanno sempre vissuto. L’affare sarebbe avvenuto in gran segreto. I due da oltre un anno sono ormai ai ferri corti e l’ultima chiusura sarebbe stata rappresentata dalla vendita dell’abitazione.e lasi erano conosciuti sul set del film Tutti la vita Davanti e sposati nel 2009 a Livorno.