Uggetti | Finalmente l' abrogazione dell' abuso d' ufficio è legge

(Di mercoledì 10 luglio 2024). Da uomo solidamente di sinistra esordisco dicendo “bravo!” al ministro Nordio e alla sua maggioranza. Un’opposizione seria si confronta nel merito e non ha paura a condividere, magari a migliorare, un impianto legislativoa parte avversa. “Antagonismo collaborante” nell’interessee istituzioni, per citare Edgard Morin, non rissosità polarizzante a favore dei social. Personale desiderio, ancora lontano dalla realtà ma di cui non perdo la speranza. Un piccolo ma significativo avanzamento nel sistema giuridico. Un’iniziativa che passa dalla esternazione “culturale”, sono state molte le uscite di Nordio, a quella pratica ed effettiva. Che fosse un reato da abrogare ci sono molteplici elementi ad avvalorare tale tesi: dalla enfatizzazione del concetto di reato spia, alla formidabile considerazione di buon senso, spesso ignorata,a distanza abissale tra il numero di indagini (e di indagati, persone vere) e condannati.