Ucraina ecco la svolta | arrivano gli F-16 dell’Occidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I Paesi della NATO hanno iniziato a trasferire caccia F-16 all’. Questo annuncio, fatto dal Segretario di Stato americano Antony Blinken, rappresenta una fase cruciale nel supporto occidentale a Kyiv e ha importanti implicazioni geopolitiche. L’obiettivo principale di questo trasferimento è migliorare le capacità difensive dell’contro le incursioni aeree russe. Gli F-16, noti per la loro avanzata tecnologia e versatilità, rappresentano un significativo upgrade rispetto all’equipaggiamento attualmente in dotazione alle forze aeree ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore questa mossa, definendola un passo storico verso la protezione delle città ucraine e il progresso verso la pace. Negli ultimi mesi, sono stati fatti notevoli progressi per rendere operativi gli F-16.