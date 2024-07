Tutto il bello che ci aspetta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mi sono accorta che sì, magari avrei potuto essereciò che volevo, ma io cosa volevo essere?”. Ha a che fare con l’identità e i desideri di ciascuno il nuovo libro di Lorenza Gentile. Selene ha trent’anni, vive a Milano e si sente imbrigliata in una vita fatta di decisioni sbagliate. Di scelte in cui non si sente davvero sé stessa, dove non le sembra di costruire il suo piccolo pezzo di mondo. Quello che le serve, in un’intuizione che dura un attimo ma che può cambiare il corso di una vita intera, è il coraggio di provare a cambiare. O meglio, di ripartire. Ma da dove? Tornando al suo ultimo giorno felice. Quello di Selene è stato quindici anni prima, in un ashram nella Valle d’Itria, in Puglia, dove passava le vacanze da bambina. Parte da Milano in una notte d’estate, facendo fronte a mille imprevisti tra cui l’abbandono prematuro della sua auto, salvo comunque raggiungere la sua destinazione dovepare cambiato e allo stesso tempo cristallizzato.