Tesi il corto documentario sull’artista pistoiese vince al New York Tri-State Film Fest

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pistoia, 10 luglio 2024 - “‘ha vinto come miglior ‘metraggio’ al NewTri-”. Ad annunciarlo sui suoi canali social è la giovane regista Cristina Principe che non manca di ringraziare “tutti per aver supportato questo lavoro”. Cristina Principe, realizzando “”, il nuovo shorta carattere documentaristico, ha pensato di svelare l'anima e il percorso artistico di Riccardo, uno dei più grandi musicisti di organetto diatonico attivo da oltre 40 anni in tutto il mondo, autentico pioniere dell'etnica in Italia.. Riccardoè un musicista “totale”, compositore e strumentista, interprete e ricercatore. “Le vie dei canti” lo hanno portato a suonare con Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, a dirigereival, a comporre per un’orchestra di ottanta elementi, a collaborare con jazzisti come Gianluigi Trovesi ed Elena Ledda, solo per citare alcune delle tappe della sua carriera artistica.