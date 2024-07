Softball Piancastelli difende i colori nazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Erika, stella modenese dia livello mondiale,azzurri con la maglia della nazionale. Nel Campionato Mondiale in programma in Italia, Friuli, dal 15 a 20 luglio. Sui diamanti di Castions Di Strada Udine si presentano da tutto il mondo le migliori ottodiagonistico. Le azzurre del Manager Pizzolini, sono chiamate are iazzurri nel girone qualificazione “di Ferro”.si propone vera “Stella” di prima grandezza con esperienza internazionale pronta a dare il suo contributo, con avversari di altissimo spessore tecnico. Incontrati nelle passate olimpiadi Tokio 2021. Debutto il 15 luglio con: Italia (8° ranking mondiale)Cina (11° ranking), il 16 luglio Italia – USA (1°r.