Sardegna | dopo i primi cento giorni di governo Todde il mio giudizio non è positivo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Giunta regionale sarda, guidata da Alessandra, è in carica dal 9 aprile. I100disono ormai agli sgoccioli. Laconosce uno spopolamento e un invecchiamento pauroso, soffre di una economia povera, che non crea ricchezza sul territorio e lascia precarietà ed inquinamento. Avrebbe bisogno di una cura shock. Non c’è stato niente di tutto questo. A mio avviso, la Giunta non brilla per produttività, tanto meno il Consiglio regionale. Non sono state presentate riforme di sistema (l’estate è alle porte e non se ne prevedono), quando qualcuno di esterno al Consiglio regionale ha dato dei consigli, non sono stati degnati neanche di una risposta. A parte una convocazione dei comitati contro la speculazione energetica avvenuta il giorno prima una grande manifestazione popolare contro questa nuova servitù.