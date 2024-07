Roma Est rapina al centro commerciale a colpi di arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Est,aldidatra banditi e un vigilante. In fuga itori Momenti di terrore questa mattina alEst, dove unain gioielleria è sfociata in una sparatoria tra banditi e guardie giurate. Secondo le prime ricostruzioni, due malviventi,ti di pistola, hanno fatto irruzione nella gioielleria intorno alle 10:30. Minacciando la commessa, si sono fatti consegnare gioielli e preziosi per un valore ancora da quantificare. Al tentativo di fuga, sono stati però intercettati dal un vigilante del. Ne è nato un conflitto a, conesplosi all’interno e all’esterno dell’esercizio. Nel panico generale, clienti e negozianti si sono barricati nei loro locali, mentre la paura si diffondeva tra le centinaia di persone presenti nel