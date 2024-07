Rigassificatore ai raggi X | I costi sono aumentati Servirà un ulteriore impegno pubblico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Ildi Ravenna sembra rispettare i tempi di entrata in esercizio, ma con un rimarchevole incremento diche, al netto della valutazione della loro efficienza, richiederà un". Lo ha detto il presidente di Arera (L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ), Stefano Besseghini, intervenendo alla Camera per la presentazione del rapporto annuale dell’Autorità. E da Snam fanno sapere che "il perimetro degli interventi necessari alla sua messa in esercizio non ha subìto variazioni sostanziali, ma recepisce le risultanze degli studi e dei monitoche accompagnano lo sviluppo naturale di questi progetti". Il riferimento è all’esame delle condizioni meteomarine, che hanno evidenziato come sia utile installare in Adriatico, a 8 km dalla costa al largo di Punta Marina, una diga di protezione dalle mareggiate della zona di ormeggio delle navi di Gnl, il gas naturale liquefatto, e dell’impianto.