Rapina con sparatoria al centro commerciale | fuoco tra banditi e vigilanti tra i clienti terrorizzati

(Di mercoledì 10 luglio 2024)a mano armata in undi Roma. L’allarme all’interno della struttura è scattato poco dopo le 10.30, quando idelche si trovavano vicini a una gioielleria hanno udito i colpi di pistola e hanno cercato riparo all’interno dei negozi, chiusi per sicurezza dai commessi e le commesse che in quel momento lavoravano dietro ai banconi. La banda, composta da due uomini intervenuti a volto coperto, sono riusciti a fuggire con alcuna merce trafugata dalla vetrina di una gioielleria del. La notizia è stata riportata dal Messaggero, il quale riporta anche alcune testimonianze delle persone che hanno assistito alla terribile scena. Anche sui social diverse testimonianze choc: “Siamo chiuse dentro il, chissà se riusciremo a uscire: c’è unain corso”, si legge su Facebook.