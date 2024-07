Presentazione Mbappè al Real Madrid | data e orario

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Tutto pronto per la presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid. Terminati gli Europei con l'eliminazione della Francia, l'ex PSG potrà tuffarsi nella sua nuova avventura in Spagna. In una nota pubblicata dal club madrileno si legge che "martedì prossimo, 16 luglio, alle ore 12:00, allo stadio Santiago Bernabéu avrà luogo la presentazione del nostro giocatore Kylian Mbappé. In precedenza, il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, riceverà Kylian Mbappé alla Ciudad Deportiva per la cerimonia formale della firma che lega il nostro nuovo giocatore al club per le prossime cinque stagioni. Dopo la presentazione, Kylian Mbappé parlerà ai media nella sala stampa del Santiago Bernabéu".