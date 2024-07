Paura in via Severini Relazioni tecniche dopo il crollo | Per ora resta tutto inagibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Oggi il responsabile del cantiere di viafarà dei controlli, poi stilerà una relazione ma penso che comunque prima di domani non si saprà se i condomini potranno o meno rientrare a casa". L’assessore Paolo Renna fa il punto della situazione sul civico 8 dove l’altro ieri attorno alle 17 sono crollati dei calcinacci al primo piano seminterrato, sull’ala sinistra del palazzo dove si stanno eseguendo dei lavori di miglioramento antisismico. Subitoquei fatti i residenti si sono riversati in strada e hanno avvertito i vigili del fuoco di quanto verificatosi nel loro palazzo costituito da 18 appartamenti con 13 nuclei familiari. "Oggi – dice l’assessore – saranno eseguite queste verifiche e sarà poi stilata una relazione. Solo a quel punto avremo gli elementi sufficienti per revocare l’ordinanza oppure sapremo se prima dovranno essere eseguiti alcuni interventi".