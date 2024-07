Non può stare in città era al bar | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ventenne gravato da daspo rubano (il cosiddetto Dacur) beccato dai carabinieri sabato pomeriggio mentre se ne stava tranquillamente in un bar della periferia: è stato. Si tratta di un giovane nato nell’Est Europa, ma residente che ora rischia una reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro. Nel corso dello scorso fine settimana sono stati istituiti molti posti di controllo lungo le principali strade cittadine. Controllate una 80ina di automobili. In particolare, un 30enne nato in Est Europa e residente a Fabriano, è stato sottoposto all’alcol test, negativo. I carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi agli esami di primo livello al pronto soccorso ed è risultato positivo alla cocaina. È statoper guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.