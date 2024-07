Napoli in arrivo un altro doppio colpo | Manna non si ferma più

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilnon sipiù sul mercato:in, il dsnon sipiù e Conte può sorridere Rifondazione doveva essere e rifondazione è stata. Almeno fino a questo momento. In casal’di Antonio Conte come tecnico e quello di Giovannicome ds ha portato un’aria nuova e fresca, diversa sicuramente rispetto a qualche mese fa. L’allenatore salentino ha già fatto capire di che pasta sia fatto nei primi giorni azzurri, tra presentazione e conferenza stampa fino alle telefonate ai calciatori della rosa. Da domani si inizierà a fare sul serio: i partenopei voleranno a Dimaro per iniziare la preparazione pre campionato ed il programma di lavoro sarà più serrato che mai. Si lavorerà ogni giorno con una doppia seduta, allenamento anche alla mattina nel giorno delle amichevoli.