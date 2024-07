Morgan accusato di stalking Il processo infinito e l’amarezza di Angelica Schiatti | Sono stata abbandonata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lecco, 10 luglio 2024 – “in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tantoi fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Misentita e mi sento molto sola edalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”.le parole amare, amarissime, di, 35 anni, cantante monzese, e vittima delle (purtroppo ancora presunte, nonostante siano passati già 4 anni) persecuzioni da parte del cantautore(Marco Castoldi). Le affida a un post su Instagram nel giorno in cui un lungo articolo de Il Fatto Quotidiano, a firma Selvaggia Lucarelli, ripercorre la sua incredibile vicenda umana e giudiziaria.