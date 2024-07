Macron prova la mossa Mattarella | Lascio tempo ai partiti per mettersi d’accordo serve un ampio rassemblement solido e plurale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Nessuno ha vinto” e l’unica soluzione è una grande coalizione: detto in francese un large. Sono queste le esatte parole con le quali il presidente della Repubblica francese Emmanuel, in una “lettera ai francesi“, immagina il prossimo governo. Il capo dell’Eliseo, in questa prima uscita formale dopo le elezioni parlamentari dalle quali è uscito uno stallo alla messicana, sembra escludere al momento la strada di un governo di minoranza. “Nessuna forza politica ha da sola la maggioranza sufficiente – scrive– e i blocchi o coalizioni prodotti da queste elezioni sono tutti minoritari”. Però indica una possibile via: un’alleanza che si riunisca sotto l’ombrello del fronte repubblicano, il barrage democratico che si è accordato per contrastare l’estrema destra di Marine Le Pen.