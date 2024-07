Lorenzo Musetti in semifinale Wimbledon | ora c’è una tenuta mentale al servizio del suo immenso talento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il quinto set toglie, il quinto set dà. Ha respinto ladi Jannik Sinner, ma non quella di un altro italiano. Un fantastico, clamorosonon smette di stupire a. Dopo il suo primo quarto di finale Slam in carriera alza la posta, conquistando la sua prima. Lo fa alla fine di una partita giocata in maniera incredibile e vinta contro lo statunitense Taylor Fritz (numero 12 del mondo) con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 3-6 6-1. Diventa l’undicesimo azzurro nella storia a raggiungere unain un torneo del Grande Slam, il quarto a farlo a, dopo Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini e proprio Sinner. Un traguardo assolutamente inatteso alla vigilia, che regala al 22enne carrarino l’avversario più duro e al tempo stesso prestigioso: Novak Djokovic.