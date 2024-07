L’Europa si unisce alla corsa allo spazio con un nuovo razzo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Agenzia spaziale europea inaugura una nuova era con il lancio dell’Ariane 6 L’Agenzia spaziale europea ha dato il via a uncapitolo nella sua storia spaziale con il lancio dell’Ariane 6 dbase spaziale della Guyana francese. Questorappresenta un importante passo avanti pernell’ambito della competizione per l’esplorazione spaziale. Un successo tecnologico e strategico Il lancio dell’Ariane 6 sottolinea non solo la competenza tecnologica delnel settore aerospaziale, ma anche la sua volontà di giocare un ruolo significativo nellointernazionale. Questo successo è frutto di anni di ricerca, sviluppo e collaborazione tra diverse nazioni europee. L'articolosicon unproviene da News Nosh.