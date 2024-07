L’appello per Giacomo Passeri in carcere in Egitto da 11 mesi per marjiuana | Liberatelo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 31 anni, è accusato dalla magistratura egiziana di detenzione e traffico di stupefacenti, e di far parte di una piccola rete di spaccio sul mercato locale. Il ragazzo è stato trovato in possesso di una piccola quantità di, per uso personale.si trova inal Cairo da 11. Su Repubblica si legge che due poliziotti egiziani hanno fermatoil 23 agosto del 2023 mentre era in viaggio in, e il ragazzo è stato trattenuto per 11, sballottato tra interrogatori saltati per via degli interpreti non trovati, le udienze rinviate ogni 3, di cui la prossima sarà a settembre, e l’avvocato egiziano che ha emesso una parcella di 30 mila euro, pagata attraverso il crowdfunding. Ora, tramite la stampa, i quattro fratelli dichiedono che “lo Stato si interessi a lui, se ha fatto qualcosa è giusto che paghi, ma può farlo in Italia, riportatelo a casa”.