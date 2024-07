L’AEK Atene annuncia | Il Tucu sta arrivando Ma non è Correa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per ilnon è ancora il momento per lasciare definitivamente l’Inter.hato un nuovo calciatore soprannominato, ma non è l’attaccante nerazzurro. BEFFA –è interessato ad Joaquine ha avviato i primi contatti con l’agente per portarlo in Grecia. Il club però fa uno scherzo all’Inter, ovviamente non volendolo e cercandolo. Oggihato un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Il suo soprannome è lo stesso di, ossia il, e sui social è stato presentato in questo modo.’s coming ???#aekfc #aekfcseason20242025 #summertransfers #Pereyra37 pic.twitter.com/WyiJnyFwGH — AEK F.C. (@AEKFCOFFICIAL) July 10, 2024 Si tratta di Roberto Pereyra, giocatore ex Udinese su cui tra l’altro l’Inter si era informata nella scorsa estate.