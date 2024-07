La Nato spedisce a Kiev anche gli F-16 Zelensky | Grazie ma non bastano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovi importanti annunci dalla seconda giornata del Verticedi Washington. Dopo quello dell'invio adi cinque ulteriori sistemi di difesa aerea strategica - l'Italia invierà un secondo sistema Samp-T - l'Alleanza ha comunicato che Danimarca e Olanda hanno iniziato la consegna adegli F-16 di fabbricazione Usa. L'operazione avviene col "consenso degli Stati Uniti". In giornata, poi,l'annuncio che dal 2026 gli Usa inizieranno a dispiegare in Germania i missili a lungo raggio della loro 'Task Force Multi-Domain'. Sull'impegno italiano, la premier Meloni nella serata di martedì aveva sottolineato come il nostro Paese si sia concentrato "su un tema estremamente importante, la difesa antiaerea, che significa difendere soprattutto i civili e le infrastrutture critiche che la Russia continua ad attaccare".